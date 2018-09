Ulkomaat

Kommentti: EU-parlamentti otti käyttöön ”ydinaseen” Unkaria vastaan – ja hyvä niin

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU-parlamentin

Kiista Unkarin kanssa repii EU:ta entisestään hajalle tilanteessa, jossa hajaannuksen sijaan pitäisi hakea yhtenäisyyttä.

Komission