Ulkomaat

Kanadan Nafta-neuvottelijan mukaan sopuun Yhdysvaltojen kanssa voidaan päästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin mukaan Kanadan mukanaolo ei ole välttämätöntä

Kanadan pääministerin mukaan autoteollisuuden tullit olisivat tuhoisia myös Yhdysvalloille