Ulkomaat

EU-parlamentti äänestää kiistellystä tekijänoikeuksien uudistuksesta

EU-parlamentti äänestää kiistellystä tekijänoikeuksien uudistuksesta 12.9. 3:56

Euroopan parlamentti ottaa tänään kantaa kiisteltyyn tekijänoikeuksien uudistukseen.

Tekijänoikeuksista on säädetty viimeksi vuosituhannen alussa, ja nyt lait on tarkoitus päivittää digiaikaan.



Iso kysymys on, velvoitetaanko Facebookin ja Googlen kaltaiset internetyhtiöt maksamaan mediayhtiöille tai esimerkiksi musiikintekijöille tekijänoikeuksista.



Parlamentti määrittelee tänään kantansa, jota se lähtee ajamaan neuvotteluissa jäsenmaita edustavan neuvoston ja komission kanssa. Mepit äänestivät uudistuksesta myös heinäkuussa, mutta kannan määrittelyyn otettiin tuolloin aikalisä.



Uudistus on herättänyt voimakkaita tunteita, ja moni meppi toivoi vielä lisää harkinta-aikaa.