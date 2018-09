Hurrikaani lähestyy Yhdysvaltain itärannikkoa – Raija, 62, pakenee Alabamaan: ”Saa nähdä, onko talo tallella hurrikaanin jälkeen”

Ulkomaat

Hurrikaani lähestyy Yhdysvaltain itärannikkoa – Raija, 62, pakenee Alabamaan: ”Saa nähdä, onko talo tallella h

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005823458.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy