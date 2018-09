Oudot äänihyökkäykset runtelivat diplomaatteja Kuubassa – anonyymit lähteet NBC:lle: Venäjää pidetään pääepäiltynä

Ulkomaat

Oudot äänihyökkäykset runtelivat diplomaatteja Kuubassa – anonyymit lähteet NBC:lle: Venäjää pidetään pääepäil

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain viranomaiset pitävät Venäjää pääepäiltynä mystisiin äänihyökkäyksiin, joiden epäillään aiheuttaneen erilaisia oireita maan Kuuban-lähetystön työntekijöille, kertoo Reuters. Asiasta uutisoi tiistaina ensimmäisenä NBC News.Kanavan mukaan viestiliikenteen tarkkailusta saadut todisteet viittaavat Venäjän osallisuuteen tutkinnassa, jossa ovat mukana keskusrikospoliisi FBI, keskustiedustelupalvelu CIA sekä muita viranomaistahoja. NBC News pohjaa tietonsa kolmen anonyymin yhdysvaltalaisviranomaisen sekä kahden muun tutkinnasta perillä olevan henkilön kertomaan.Viranomaisten mukaan todisteet eivät ole kuitenkaan riittävän pitäviä, jotta Yhdysvallat voisi syyttää Venäjää julkisesti.Heinäkuussa Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat lähetystön työntekijöiden oireita koskevan tutkinnan olevan edelleen kesken. Tuolloin kerrottiin, että tietoa siitä, kuka tai mikä oireiden takana oli, ei ollut.Oireiden kerrottiin alkaneen vuonna 2016, ja niistä on kärsinyt 26 lähetystön työntekijää. Raportoituja oireita ovat muun muassa kuulon menetys, tinnitus, huimaus, päänsärky sekä väsymys.Ulkoministeriön edustajat ovat käyttäneet oireiden yhteydessä myös määritelmää ”lievä aivovaurio”. Yhdysvaltojen mukaan on mahdollista, että oireita on aiheutettu muun muassa jonkinlaisella hienostuneella elektromagneettisella aseella.Kuuba on kiistänyt osallisuutensa asiaan ja kertonut käynnistäneensä siitä oman tutkintansa. Kesäkuussa Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi kotiuttavansa ryhmän diplomaatteja Kiinan Guangzhousta, sillä he kärsivät oudoista, aivovammaa muistuttavista oireista.