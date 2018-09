Ulkomaat

9/11-iskuista 17 vuotta: United 93 -lennon muistomerkki vihittiin käyttöön Pennsylvaniassa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005822804.html

Yllä oleva CNN:n video on kuvattu sunnuntaina Tower of Voices -muistomerkin vihkiäistilaisuudesta.

