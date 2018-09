Ulkomaat

AFP:n silminnäkijät: Aseistautuneet hyökkääjät ryntäsivät Libyan öljy-yhtiön pääkonttoriin

Libyassa aseistautunut joukko on rynnännyt maan kansallisen öljy-yhtiön pääkonttoriin, kertovat uutistoimisto AFP:n silminnäkijät. Silminnäkijöiden mukaan alueelta on kuultu räjähdys ja laukauksien ääniä.Epäillyn hyökkäyksen kohteena olevan öljy-yhtiön pääkonttori sijaitsee maan pääkaupungissa Tripolissa. Silminnäkijöiden mukaan rakennus on tulessa.Televisioyhtiö Al Jazeeran mukaan savua on nähty nousevan rakennuksen läheltä. Sen mukaan yhtiön työntekijä on kertonut paikalliselle tv-kanavalle, että pääkonttoriin hyökkäsi kolme naamioitua hyökkääjää.Mahdollisista haavoittuneista tai kuolleista ei ole toistaiseksi annettu virallista tietoa, mutta Al Jazeeran mukaan sosiaalisessa mediassa levinneiden tietojen mukaan paikalla olisi ainakin haavoittunut ihmisiä.Turvallisuusjoukot ovat sulkeneet teitä pääkonttorin ympäriltä.