Ulkomaat

CBS:n johtaja jättää tehtävänsä – useat naiset ovat syyttäneet seksuaalisesta ahdistelusta

10.9. 4:33

Yhdysvaltalaisen televisiojätin CBS:n johtaja Leslie Moonves jättää tehtävänsä, kertoo muun muassa New York Times.

Moonvesin erosta ilmoitettiin pian sen jälkeen, kun New Yorker oli uutisoinut Moonvesia vastaan esitetyistä uusista ahdistelusyytöksistä.



Moonvesin asema on ollut vaakalaudalla heinäkuusta lähtien, kun New Yorker julkaisi jutun, jossa kuusi naista syytti Moonvesia seksuaalisesta häirinnästä. Tämän jälkeen CBS aloitti ulkopuolisen lakimiehen johtaman tutkinnan, jossa selvitetään syytöksiä. Tutkinta ei ole vielä päättynyt.



Sunnuntaina New Yorker julkaisi artikkelin, jossa esitettiin uusia ahdistelusyytöksiä Moonvesia vastaan.