Ulkomaat

Ruotsin vaalien alustava tulos: punavihreät 40,6 ja porvari­allianssi 40,3 prosenttia

Ruotsin vaalien alustava tulos: punavihreät 40,6 ja porvari­allianssi 40,3 prosenttia 10.9. 2:28

Punavihreä blokki oli voittamassa vaalit niukasti, kun äänistä oli laskettu 99,7 prosenttia.

Ruotsin vaalien alustavan tuloksen mukaan punavihreä blokki ja porvariblokki ovat hyvin tasaväkisiä. Punavihreiden kannatus on 40,6 prosenttia ja porvariallianssin 40,3 prosenttia, kun äänestysalueista on laskettu 99,7 prosenttia.



Sosiaalidemokraatit säilytti asemansa suurimpana puolueena, mutta menetti kannatustaan. Puolue on saamassa 28,4 prosenttia äänistä, kun toiseksi suurimman puolueen kokoomuksen kannatus on 19,8 prosenttia.



Ruotsidemokraatit on kolmanneksi suurin puolue 17,6 prosentin kannatuksella.



Kyseessä on alustava lopputulos. Virallisesti tulokset valmistuvat vasta myöhemmin viikolla kun postiäänet saapuvat ulkomailta.