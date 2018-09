Säpo: Luottamusta vaaleihin on yritetty horjuttaa – IS seuraa Ruotsin vaaleja

Usealla SD:n jäsenellä suomalaiset sukujuuret

Ruotsidemokraateissa on vankka ”suomalaisedustus”. SD:lla on 11 kunnassa peräti 16 ehdokasta, joilla on suomalaiset sukujuuret. Yksi heistä on kunnanvaltuutettu Heikki Klaavuniemi Vänersborgista, Länsi-Götanmaan läänistä.

– Kolmilla maakäräjillä on lisäksi viisi ”suomalaisnimeä” top 3:ssa, Klaavuniemi kertoi aiemmin IS:lle.

Kansanedustaja Adam Marttinen Tukholman vaalipiiristä kuuluu "suomalaisedustajiin".

Marttinen on parlamentin oikeusvaliokunnan jäsen ja ruotsidemokraattien oikeuspoliittinen asiantuntija. Keväällä Marttinen vaati poliisille lisää valtuuksia väkijoukkojen taltuttamiseen ja toivoi, että yhä useampi hakisi poliisikouluun.

Richard Jomshof on yksi ruotsidemokraattien nousun arkkitehdeistä ja puheenjohtaja Jimmie Åkesson opiskelukaveri.

Jomshofin isä on suomalainen. Jomshof luopui Lohikoski-sukunimestään, kun hänen vanhempansa erosivat.

Kramforsin kunnanvaltuutettu Sara Seppälä on halunnut palauttaa koulupuvut kuntansa opinahjoihin.

– Uskomme, että niiden käyttäminen auttaisi järjestyksen palauttamisessa ja toisi selkeyttä kouluihin, Seppälä on ehdottanut.

Tänä syksynä Seppälää on pidetty yhtenä ruotsidemokraattien huippunimistä.

