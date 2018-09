Ulkomaat

Viranomaiset: Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemia on hallinnassa

9.9. 11:39

Kongon demokraattisessa tasavallassa puhjennut ebolaepidemia on saatu hallintaan, maan viranomaiset kertovat.

Tautiin on viiden viikon aikana kuollut ainakin 89 ihmistä. Varmistettuja tautitapauksia on ollut satakunta ja todennäköisiä tartuntoja noin 30. Terveysministeriön mukaan elokuun puolivälin jälkeen uusia tautitapauksia ei ole kuitenkaan havaittu ”käytännössä ollenkaan”.



Ebolaviruksen aiheuttama tauti on sekä erittäin helposti tarttuva että hyvin tappava. Ensioireita seuraavat yleensä oksentelu ja ripuli, iho-oireet, munuais- ja maksavaivat sekä ulkoinen ja sisäinen verenvuoto.



Vuosien 2013–2016 ebolaepidemia Länsi-Afrikassa aiheutti yli 11 000 ihmisen kuoleman. Suurin osa kuolemista tapahtui Liberiassa, Sierra Leonessa ja Guineassa.