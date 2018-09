IS Tukholmassa: Annie Lööf on vaalien musta hevonen – näistä asetelmista Ruotsi lähtee historialliseen äänestykseen

Ulkomaat

IS Tukholmassa: Annie Lööf on vaalien musta hevonen – näistä asetelmista Ruotsi lähtee historialliseen äänesty





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005820543.html





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005820559.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005820505.html