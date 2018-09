Ulkomaat

Venäjä syyttää Syyrian kapinallisia ja valkokypäriä ”provokaation” suunnittelusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä väittää, että sillä on kiistämättömiä todisteita siitä, että Syyrian kapinalliset suunnittelevat ”provokaatiota” Idlibissä. Venäjän mukaan kapinalliset voisivat perustella sillä länsimaiden väliintulon.Venäjän armeijan tiedottajan mukaan Idlibiin perääntyneet kapinalliset suunnittelevat siviilien tappamista ja valkokypärät ovat juonessa mukana. Valkokypärät on syyrialainen siviilejä suojeleva vapaaehtoisten auttajien yhteisö, joka tunnetaan valkoisista kypäristään.Aiemmin Venäjä on syyttänyt valkokypäriä muun muassa Dumassa tehdystä kemiallisten aseiden iskusta. Kansainvälinen yhteisö on syyttänyt iskusta Syyrian hallintoa.Venäjä esitti väitteensä samaan aikaan, kun se kiihdytti Idlibin pommittamista. Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Syyrian hallitusta tukevan Venäjän pommikoneet ovat tänään tehneet Idlibiin kymmeniä ilmahyökkäyksiä.Luoteis-Syyriassa sijaitseva Idlib on viimeinen merkittävä alue, joka on edelleen kapinallisten hallussa. Suurhyökkäyksen Idlibiin on arvioitu olevan vain ajan kysymys.