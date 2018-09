Ulkomaat

Ruotsin vaaleihin liittyy erityispiirre, joka saattaa hämmentää – näin lippusysteemi toimii

Puolueblokit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsidemokraatit

Ruotsin vaalijärjestelmä

Puolue vai henkilö

Vaalipiirit

Tulokset