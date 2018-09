Ulkomaat

British Airwaysiltä vietiin 380 000 asiakkaan tiedot

Lentoyhtiö British Airways ilmoitti torstaina, että se tutkii mittavaa tietovuotoa. Lentoyhtiöltä on varastettu asiakastietoja. Noin 380 000 asiakkaan maksukorttitiedot ovat joutuneet vieraisiin käsiin.Tietoja on varastettu kahden viime viikon aikana.Lentoyhtiön mukaan ulkopuolinen on päässyt tunkeutumaan yhtiön nettisivuille ja mobiilisovellukseen. Asiakkaiden tehdessä lentovarauksia, varas on saanut tietoja matkustajista ja maksukorteista.British Airways neuvoo kaikkia niitä, jotka uskovat joutuneensa tietovarkauden kohteeksi, ottamaan yhteyttä pankkiin tai maksukorttiyhtiöön.Lentoyhtiön mukaan varausjärjestelmä toimii nyt normaalisti.