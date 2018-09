”Suomen teloittamiksi” väitettyjen ruumiiden kaivaukset herättävät kritiikkiä Venäjällä: ”Hautarauhaa ja lakeja rikottu”

Ulkomaat

”Suomen teloittamiksi” väitettyjen ruumiiden kaivaukset herättävät kritiikkiä Venäjällä: ”Hautarauhaa ja lakej

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005817353.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005817366.html