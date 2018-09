Ulkomaat

Pohjois- ja Etelä-Korean johtajat tapaavat Pjongjangissa - jo kolmas tapaaminen tänä vuonna

Pohjois- ja Etelä-Korean johtajat tapaavat Pjongjangissa syyskuussa

Koreoiden johtajat tapaavat Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa 18.– 20. syyskuuta.

Huippukokous on jo kolmas Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin tapaaminen tämän vuoden aikana.



Koreoiden johtajat yrittävät sopia käytännön toimista ydinaseriisunnassa. Pohjois-Korean ydinaseriisunta ei ole merkittävästi edennyt sen jälkeen, kun Kim tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kesäkuussa Singaporessa. Esimerkiksi Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA raportoi elokuussa, ettei todellisia merkkejä Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta ole havaittavissa.



Etelä-Korean delegaatio on parhaillaan Pjongjangissa alustamassa vierailua.



Koreat ovat teoriassa edelleen sodassa keskenään, sillä vuonna 1953 päättynyt sota loppui aselepoon, ei rauhaan. Pohjois-Korean ydinaseista luopuminen on edellytys rauhansopimuksen solmimiselle