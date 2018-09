Tältä näytti sisällä Emiratesin koneessa, jonka viranomaiset eristivät JFK:lla – Dubain-lennolla ainakin 19 sairastunutta

Ulkomaat

Tältä näytti sisällä Emiratesin koneessa, jonka viranomaiset eristivät JFK:lla – Dubain-lennolla ainakin 19 sa

Ainakin









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voit katsoa Sykesin kuvaaman videon koneen sisältä jutun pääkuvana olevalta videolta.