Nigerian Maidugurissa 14 ihmistä kuollut koleraan tällä viikolla 6.9. 3:49

Nigeriassa Maidugurin kaupungissa 14 ihmistä on kuollut tällä viikolla koleraan, maan terveysviranomainen kertoo.

Lisäksi noin 400 ihmistä on viety sairaalaan koleraepäilyn takia.



Terveysviranomaisen mukaan suurin osa epäillyistä tautitapauksista on todettu pakolaisleireillä.



Maan hallitus ja kansalaisjärjestöt yrittävät estää taudin leviämisen. Maailman terveysjärjestö WHO on rekrytoinut 200 vapaaehtoista, jotka kiertävät ovelta ovelle tautitapauksia etsien.



Terveysviranomaisen mukaan hoitolaitoksia tarvitaan lisää, kun tautitapaukset lisääntyvät.