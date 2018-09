Watergate-legenda puolusti kollegansa kirjaa CNN:llä – nostaa esille teoksen paljastaman hyytävän piirteen Trumpista

Ulkomaat

Watergate-legenda puolusti kollegansa kirjaa CNN:llä – nostaa esille teoksen paljastaman hyytävän piirteen Tru





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005815757.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tämä tilanne on todella paljon vaarallisempi”





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005815819.html





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005815816.html