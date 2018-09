Vääpeli Vainionpää kävi läpi Golanin, Bosnian ja Afganistanin – nyt hän hän on palannut Libanoniin, jossa viime kerralla hänen viereensä ammuttiin konekiväärillä

Ulkomaat

aurinko polttaa ja lämpötila nousee päivällä tukahduttavan kuumaksi. Ulkona pitää varoa minne astuu, sillä maastossa saattaa tulla vastaan käärme tai skorpioni. Janoon juodaan pullovettä. Nyt ollaan kaukana, 25, kodista Enonkoskelta. Mies istuu rauhallisesti varjoisella puutarhapenkillä ja on valmis kertomaan omasta arjestaan Libanonissa. Hänen kokemuksensa pohjautuvat neljän kuukauden palvelukseen. Suomeen paluu siintää muutaman päivän päässä.Kotiutumista odottaa myös, 54. Myös Vainionpää on ollut Libanonissa neljä kuukautta. Aiempaa kokemusta kriisinhallintatyöstä Vainionpäällä on 12:sta eri ulkomaankomennuksesta, jotka ovat sijoittuneet Golanille, Jugoslaviaan, Libanoniin, Bosniaan Kosovoon ja Afganistaniin. Kaikki komennukset yhteen laskettuna Vainionpää on viettänyt reissussa 11 vuotta.palvelevat ranskalaisvetoisen UNIFIL-komentajan reservipataljoonassa (FCR), UNIFIL-alueella Etelä-Libanonissa. Sekä Ahokkaan että Vainionpään päiviä määrittää säännöllinen päivärytmi. Ahokas herää aamulla kuuden ja seitsemän välissä, juoksee aamulenkin ja syö aamupalan. Sitten vaununjohtajana toimivan alikersantin päivään kuuluu koulutuksia, partiointia ja oleilua. Aikaa kulutetaan kuntosalilla ja kavereiden kanssa.Vainionpään päivät ovat hyvin samankaltaisia, kuin Suomessakin rauhanajan yksikössä. Rauhanturvaamistehtävien ulkopuolella Vainionpää työskentelee yksikön vääpelinä Niinisalossa, Porin prikaatissa. Vääpeli pitää huolen siitä, että kaikkien perusasiat, kuten ruoka ja majoitus ovat kunnossa.Aina Vainionpään työt eivät ole olleet yksinkertaisia tai mukavia. Mutta eivät ne toisaalta aina ole olleet vaarallisia ja täynnä toimintaakaan.– Operaatio Golanilla oli nuorelle miehelle semmoinen, että katsottiin, ettei tule rajaloukkauksia paimenten tasolta. Se oli tosi hyvä oppi. Sitten jos vertaa, ihan ääripää oli Afganistan. Vuonna 1994 me oltiin tällä Libanonissa sodan keskellä. Se vaihtelee, Vainionpää kuvailee menneitä reissujaan.Ensimmäisen ulkomaankomennuksensa Vainionpää teki 22-vuotiaana. Sen jälkeen reissuja on kertynyt ja niiden myötä kokemuksia. Hän on nähnyt sodan ja istunut bunkkerissa ja odottanut raketti-iskujen laantumista. On ollut erilaisia tilanteita. Golanilla Vainionpää oli villanhoitaja. Jugoslaviassa kuljettiin rintamalinjan perässä sodan jälkeen. Libanonissa tilanne oli vaikein, sillä kahden sotivan osapuolen väliin joutumiseen ei voinut itse vaikuttaa mitenkään.– Silloinkin oli tietyt rutiinit kyllä, mutta sitten kuin tilanne eskaloitui, silloin oltiin sheltterissä. Tietysti kaikki suunnitelmat ja viikko-ohjelmat tehtiin, mutta elettiin mitä tapahtui silloin. Se oli säännöllisen epäsäännöllistä, Vainionpää kertoo.Ahokas toimi kotikunnallaan Etelä-Savossa puutavara-auton kuljettajana. Hänen työnsä sisälsi paljon yksin oloa, joka oli Ahokkaalle arvokasta omaa aikaa. Libanoniin lähtiessä hänellä ei juurikaan ollut asettanut itselleen ennakko-odotuksia. Rauhanturvaajalle oma-aika ja yksityisyys ovat hyvin harvinaista herkkua. Sen Ahokaskin sai pian huomata.– Jo oikeastaan ensimmäisen kuukauden jälkeen huomasin, että yllättävän nopeasti katkeaa pinna. Se on ollut semmoinen kehityskohde… Mikä on kyllä onnistunutkin, Ahokas hymyilee.Vainionpäällä lähtökohta rotaatioon saapumiseen oli hyvin erilainen. Hän tiesi minne oli tulossa ja mitä odottaa. Kiinnostavaa onkin se, kuinka nuoremmat rauhanturvaajat ovat suhtautuneet konkariin?– Ei mitenkään sillein palvomalla, mutta mielenkiinnosta tullaan kyselemän kokemuksista. Ja mielellään sitten kertoo ja mielellään he kuuntelevatkin, Vainionpää kuvailee.Yhtä lailla nuorempien sotilaiden kanssa työskentely jaksaa inspiroida myös Vainionpäätä. Parasta työssä on se, kun saa opastaa nuoria. Kun kokemusta on kertynyt ja on nähnyt muutokset, on helppo antaa vinkkejä. Ja niitä myös kysellään paljon.on hyvin erilaista, kun elämä siviilissä. Vapautta tai omaa tilaa ei ole.– Täällä ollaan kiinteästi. Ei nyt suljetussa yksikössä, mutta tämä meidän liikkuminen on hyvin rajattua täällä. Ja tietysti läheisiin yhteydenpito rajoittuu puhelimeen, Vainionpää sanoo.– Täällä herätään suurin piirtein joka aamu saman aikaan, verrattuna vuorotyöhön. Ja tietysti se, että näkee vain ihmisiä, jotka on jonkun puolesta valittu eli se porukka, ei pysty sitä omaa kaveripiiriä valitsemaan, Ahokas miettii.operaatio on ollut rauhanturvatehtävien osalta tyyni. Nyt pahat paikat ovat hyvin erilaisia liittyvät enemmänkin sosiaalisiin tilanteisiin. Ahokas sulkeutuu omaan majapaikkaansa silloin, kun jatkuva seura alkaa tuntua painostavalta.– Miulle on oma körmy sellainen paikka ja oma sänky. Musiikkia korviin tai katson elokuvaa. Se on sellainen asia, jonka tekee mieluiten yksin, eikä kerää leffaporukkaa kattomaan. Mutta ei oikein semmoista pahaa, pahaa, paikkaa ole ollut, milloin olisi tuntunut, että nyt riitti. Onneksi, Ahokas sanoo.Mitään pelottaviakaan hetkiä hän ei ole komennuksen aikana kokenut. Toisin on ollut Vainionpäällä, joka osaa nimetä uransa pahimman hetken.— Silloin 1994 me saatettiin Litani-joehn pohjalle paikallistyöntekijöitä, siellä oli sellainen pumppuasema. Siellä me jouduttiin ammunnan kohteeksi. Meitä ammuttiin kevyellä konekiväärillä viiteen metriin. Siinä oli jo muutenkin fyysisesti koetuksella, kun kuljet wadin [kuivan jokiuoman] pohjalla. Ja sitten kun tulee sellainen tilanne… Vainionpää muistelee.t kovassa paineessa ja kuumuudessa, pitkän ajan saatossa. Sama syntykaava on rauhanturvaajien yhteishengellä. Se muovautuu tiiviillä yhteiselolla, hikisessä ilmastossa. Sitä hiovat yhteinen huumorintaju ja työtehtävät. Se on myös jotain sellaista, mitä ulkopuolisen on vaikea ymmärtää ja sisällä olevankin vaikea selittää.– Se on uskomaton, miten se toimii ja tulee. Ainakin itse koen sellaisen, että jos joku hiemankin arvostelee tekemistä täällä, niin kyllä karvat nousevat pystyyn ja puolustan sitä omaa julkisesti, Vainionpää kuvailee.Yhteishenki tietysti kasvaa ja paranee ajan kanssa. Ahokas huomauttaakin, että työskentely tuntuu kaikkein hedelmällisimmältä juuri nyt, kun komennus on päättymässä. Vainionpää tietää, että monen kanssa yhteys myös säilyy. Ei kaikkien, mutta läheisimpien kanssa. Hänellä on hyviä ystäviä edelleen ensimmäisestä operaatiosta.– Parasta on kuitenkin sitten ne kaverit. Ja se, että on ihmisiä lähellä. Vaikka se on välillä pahinta, niin on se myös parasta, Ahokas virnistää.on tehokas tapa oppia arvostamaan sitä, mitä kotimaassa on. Tähän yhtyvät myös Ahokas ja Vainionpää.– Kyllä Suomessa olevia asioita arvostaa entistä enemmän, isoja ja pieniä. Se olikin tavallaan yksi tavoite reissuun lähtiessä, että oppisi arvostamaan niitä asioita, jotka on hyvin Suomessa, eikä joka päiväiset pikkuongelmat olisi niin maata kaatavia. Ja kyllä se onkin muuttunut, Ahokas sanoo.Kotoa hän kaipaa perhettä, lemmikkejä ja kylmää maitoa ruoan kanssa. Myös viileä ilma, järvet ja puhtaus ovat korkealla listalla. Myös Vainionpää kaipaa luontoa, yhteistä aikaa vaimon kanssa ja raikasta ilmaa.– Kyllä meillä Suomessa on asiat hyvin, kun täällä vertaa. Me valitetaan aika paljon turhasta Suomessa ja silloin meillä on hyvin asiat, kyllä mä nään sen niin. Se on tietysti paljon itsestäkin kiinni. Mutta kyllä oppii ja osaa arvostaa Suomen luontoa ja Suomen yhteiskuntaa, Vainionpää toteaa painavasti.Sillä välin, kun Vainionpää on ollut ulkomailla vuosia operaatioissa, on hänen vaimonsa kasvattanut lapset, toiminut isänä, äitinä, opettajana, talonmiehenä ja taksikuskina.– Mä oon sanonut aina, että en pystyisi vaimon kanssa vaihtamaan paikkaa. Kova jätkä, niin kuin meidän nuorimmainen joskus sanoi. Äiti on kova jätkä, Vainionpää kiittelee vaimonsa saavutuksia.näitä operaatioita tehtäisi, jos kotiasiat eivät olisi kunnossa, hän jatkaa samaan hengenvetoon. Jos tukea ei tulisi kotoa, kävisi olo nopeasti todella kurjaksi. Kun kotona asiat ovat kunnossa, on helpompi keskittyä työhön ja operaatioon.– Voi olla täällä huoletta siinä mielessä, että tietää, että kotona kaikki asiat hoituvat hyvin. Meillä on täällä kaikki valmiina. Ei meidän tarvitse huolehtia mistään. Meillä on täällä tukiverkosto. Mutta siellä ei välttämättä ole. Se on se kovin homma olla siellä.Myös Ahokas kiittelee saamastaan tuesta omalta perheeltään.– Mie tein sen niin, että en kellekään kertonut, että harkitsen lähtöä, vaan sitten kun oli paperit vetämässä, ilmoitin. Halusin tehdä päätöksen ite. Kukaan ei ole tyrmännyt tai torpannut. Kaikki on sitten kannustanut ja ollut niin paljon tukena kuin vaan voi olla.Vainionpää muistuttaa, ettei komennuksella ollessaan saa olla itsekäs. Kotona turvaverkosto voi olla kaukana ja ainoa, jolle ongelmia voi purkaa, on maailman toisella laidalla.– Silloin pitää ostata kuunnella, eikä suuttua semmoisista pienistä asioista. Pitää ymmärtää se, että se voi olla ainut hetki, jolloin voi keskustella niistä asioista. Vaikka saattaa tulla sellaista, joka loukkaisi, mutta siitä ei vaan saa loukkaantua.voi opettaa ja kasvattaa monessa mielessä. Ahokas halusi kehittää temperamenttiaan ja laajentaa näkökantaa.– Toivon ainakin, että se on muuttanut minua. Kun täällä touhuaa monen ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa, on oppinut ymmärtämään monia paremmin. Ja kyllä minun suhtautuminen libanonilaisiin ihmisiin on muuttunut, nimenomaan positiivisempaan suuntaan, kun on nähnyt mistä he tulevat, Ahokas pohtii.Vainionpää lupaa, ettei hän ole kyynistynyt työhön vuosien aikana. Ideologia on ennemminkin vahvistunut. Ahokkaan tavoin hän nostaa esiin paikalliset ja sen, kuinka tärkeää on luoda heihin hyvä suhde.– Mä sanoisin, että se on kaikista paras omasuoja meille itselle. Me ollaan paikallisen väestön kanssa hyvissä väleissä. He ovat täällä omalla kotikentällä ja kun me ollaan heidän kanssa hyvissä väleissä, he myös suojelevat meitä, Vainionpää muistuttaa.sanoo, että voisi lähteä myös uudestaan. Entäpä konkari? Kiinnostusta kuulemma on. Mutta mikä saa hänet jatkuvasti palaamaan maailmalle?– Sanoin vuonna 1992, että se oli mun viimeinen operaatio. Sen jälkeen olen sanonut, että olen käytettävissä tarvittaessa. Ja tätä on kysytty usein. En pysty siihen vastaamaan. Tää on niin vahva tämä henki täällä. Se on se, mikä vetää. Ja ehkä alussa se oli seikkailua ja semmoista. Ehkä tylsä vastaus, Vainionpää hymyilee.lopuillaan on hyvä tehdä yhteenvetoa siitä, mitä kaikkea matkassa on opittu. Ahokas kertoo saaneensa kokeneemmalta portaalta paljon hyviä neuvoja. Yksi neuvoista liittyy yhdessä tekemiseen.– Kokenein osasto kannustaa aina siihen yhdessä tekemiseen. Että täällä ollaan yhdessä ja vaikka ollaan eri joukkuetta, niin ollaan samaa komppaniaa. Kyllähän se kokemus on sellainen, että se paistaa läpi ja helpottaa meidän tekemistä. Sieltä tulee hyviä ohjeita ja neuvoja. Kokemusta on äärimmäisen vaikea korvata millään muullakaan, Ahokas sanoo.Vainionpää taas iloitsee nuoremman polven innokkuudesta.– Se on kivaa katella, kun ne tulee ja on intoa täynnä kuin vichy-pullo. Kun sen saa kohdistettua sen energian oikeaan suuntaan ja opastettua, se on hienoa.Vainionpää sanoo oppineensa reissuillaan lukemaan ihmisiä jo ennen kuin he avaavat suunsa. Se on tärkeä taito myös silloin, kun työtä tekee kotimaassa. Sen avulla näkee nopeasti, jos jollakin on hätä, jota ei osa pukea sanoiksi. Myös kohdemaan sanoja kannattaa opetella, ne ovat aina hyviä jäänrikkojia paikallisten keskuudessa.Kaikkein tärkeimmät opit ovat molemmilla miehillä yksinkertaiset ja empaattiset.– Tärkein oppi on ihmisistä välittäminen, sanoo Vainionpää.– Välttämättä kaikki ei ole sitä, miltä ulospäin näyttää, Ahokas jatkaa.