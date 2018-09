Ulkomaat

WHO: 1,4 miljardia ihmistä vakavien sairauksien riskiryhmässä – syynä vähäinen liikunta

5.9. 6:07

Terveys Diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja syöpäkasvaimet uhkaavat maailman joka kolmatta naista ja neljännestä miehistä.

Maailmassa yli neljännes aikuisväestöstä eli yli 1,4 miljardia ihmistä lukeutuu vakavien sairauksien riskiryhmään liian vähäisen liikunnan vuoksi. Asiasta raportoi Maailman terveysjärjestö WHO.



Järjestön mukaan diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja syöpäkasvaimet uhkaavat maailman joka kolmatta naista ja neljännestä miehistä. Riskiryhmään lukeutuvat ennen kaikkea vauraiden maiden kansalaiset, joiden ravinnossa on runsaasti energiaa ja joiden työ on istumapainotteisempaa.



WHO:n mukaan ihmisten aktiivisuus on pysynyt lähes muuttumattomana jo 2000-luvun alkupuolelta saakka. Järjestö suosittaa vähintään kahta ja puolta tuntia keskiraskasta liikuntaa viikossa.



Tutkimuksessa tarkasteltiin 1,9 miljoonaa ihmistä 168 eri maasta ja se julkaistiin lääketieteellisessä Lancet-lehdessä keskiviikkona.