Jebi-taifuuni etenee Japanissa pohjoiseen – 9 kuollut, satoja loukkaantunut













Ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut Jebi-taifuunin koetellessa Japania, tiedottaa Japanin meteorologian laitos.Laitoksen mukaan taifuuni etenee kohti pohjoista, mutta se on laantunut huomattavasti.Maan länsiosaan osuessaan taifuuni sai aikaan laajoja tuhoja ja jätti yli miljoona kotitaloutta ilman sähköjä. The Japan Times -lehden mukaan Osakan lentokentällä noin viisi tuhatta ihmistä on edelleen jumissa, sillä lentokenttä on suljettu liikenteeltä.Jebi on voimakkain Japaniin iskenyt taifuuni 25 vuoteen. Kovimmat myrskytuulet ylsivät tiistaina noin 60 metrin sekuntinopeuteen.