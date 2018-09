Jebi-taifuuni pieksee Japania: Lentokenttä joutui osin veden alle, öljytankkeri törmäsi kentältä mantereelle johtavaan siltaan

Ulkomaat

Jebi-taifuuni pieksee Japania: Lentokenttä joutui osin veden alle, öljytankkeri törmäsi kentältä mantereelle j

Japanin länsirannikolle tiistaina iskenyt Jebi-taifuuni on voimakkain myrsky maassa 25 vuoteen.

Jebi-taifuunia koskeva uutisvideo on nähtävissä jutun yläosassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy