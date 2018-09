Ulkomaat

Voimakkain taifuuni 25 vuoteen iskeytyi Japaniin – 300 000 ihmistä evakuoitu, satoja lentoja peruttu





Uutistoimisto Reutersin mukaan Japanissa on evakuoitu lähes 300 000 ihmistä ja peruttu jopa satoja lentoja saarivaltiota riepottelevan taifuunin vuoksi.Jebi rantautui Japanin pääsaarista pienimmälle, Shikokulle, tiistaina. Shikokulta taifuunin odotetaan siirtyvän Honshun ylitse kohti pohjoista. Taifuunin tielle on jäämässä muun muassa Japanin toiseksi suurin kaupunki Osaka.Taifuunin on arvioitu tuovan mukanaan jopa 60 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia ja kovaa sadetta. Asukkaita on ohjeistettu valmistautumaan myrskyyn.Reutersin mukaan tiistain aikana voimakkaimmissa puuskissa on mitattu jo noin 46 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia. Paikka paikoin sade on ollut erittäin rankkaa. Jebin seurauksena osaan Japania on satanut tunnissa 87 millimetriä vettä. Vuorokauden sademäärän odotetaan nousevan noin 500 millimetriin.Kovan tuulen ja rankkasateiden pelätään aiheuttavan maanvyörymiä ja tulvia.Toistaiseksi noin 600 lentoa on peruttu ja laivoja on kehotettu pysymään satamissa. Luotijunaliikennettä on rajoitettu ja Osakassa sijaitetseva huvipuisto on sulkenut ovensa toistaiseksi varotoimena.Kesä ja syksy ovat Japanissa taifuunikautta. Edellinen taifuuni Cimaron osui Japaniin elokuun lopulla. Tuolloin vahingot jäivät kuitenkin vähäisiksi.