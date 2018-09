Ulkomaat

Bussi törmäsi siltapilariin Espanjassa – viisi kuollut

Juuri nyt

Lisäksi ainakin 15 ihmistä on loukkaantunut.





Viisi ihmistä on kuollut bussionnettomuudessa Pohjois-Espanjassa, maan viranomaiset kertovat. Lisäksi lähteestä ainakin 15 ihmistä on loukkaantunut.Onnettomuus tapahtui maanantaina, kun ALSA-yhtiön liikennöimä linja-auto törmäsi toistaiseksi tuntemattomasta syystä sillan pilariin Avilesin kaupungissa Asturian itsehallintoalueella. Paikallismedian julkaisemista kuvista näkyy, että pilari halkaisi bussin etuosan kahtia.Linja-auto ajoi moottoritiellä maasillan kupeessa, kun onnettomuus tapahtui, kertoo uutistoimisto AFP.Onnettomuudessa menehtyneet olivat kaikki linja-auton matkustajia. Kuljettaja selvisi onnettomuudesta, mutta loukkaantui vakavasti. AFP:n mukaan tapaus on pahin Espanjassa käynyt bussionnettomuus sitten maaliskuun 2016, jolloin 13 ulkomaalaista opiskelijaa, suurin osa heistä Italiasta, kuoli bussionnettomuudessa Kataloniassa.