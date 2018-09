Ulkomaat

CNN: Kaliforniassa 10 ihmiseen ampumiseen johtanut välikohtaus alkoi noppapelistä

Kymmentä ihmistä ammuttiin San Bernardinossa Kaliforniassa varhain maanantaina Suomen aikaa. Viranomaisten mukaan kolme uhreista on kriittisessä tilassa, kertoi CNN.

