Ulkomaat

Kaksi naista tuomittiin ruoskittavaksi lesboseksistä Malesiassa

3.9. 17:19

Sharia-tuomioistuimen mukaan naiset olivat harrastaneet seksiä autossa.

Kaksi lesboseksistä tuomittua naista ruoskittiin maanantaina julkisesti Malesiassa. Kumpikin sai kuusi kepiniskua sekä 3 300 ringgitin (vajaan 700 euron sakot).



Sharia-tuomioistuimen mukaan todistajalausunnoista kävi selväksi, että 22- ja 32-vuotiaat naiset olivat harrastaneet lesboseksiä autossa Terengganussa maan pohjoisosassa. Rangaistus pantiin toimeen osavaltion pääkaupungissa Kuala Terengganussa.



– Tämä on kauhistuttava osoitus sen syrjinnän laajuudesta, jonka kohteeksi LGBT-ihmiset maassa joutuvat. Samalla se on näyttö siitä, että maan uusi hallitus käyttää epäinhimillisiä ja alentavia rangaistuksia, kuten edeltäjänsäkin, arvosteli ihmisoikeusjärjestö Amnesty International lausunnossaan.



Lesboseksi on kielletty islamilaisten lakien perusteella Malesian muslimeilta, mutta kielto ei koske maan etnisiä vähemmistöjä kuten kiinalaisia ja intialaisia.