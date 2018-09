Ulkomaat

Reutersin toimittajille seitsemän vuotta vankeutta Myanmarissa

Reutersin toimittajille seitsemän vuotta vankeutta Myanmarissa

3.9. 7:40

Myanmar Kaksi Reutersin toimittajaa on tuomittu seitsemäksi vuodeksi vankeuteen Myanmarissa.

Tuomarin perustelun mukaan toimittajien katsottiin rikkoneen valtionsalaisuuslakia, kun he raportoivat rohingya-kriisistä.



Jo ennen oikeudenkäyntiä tapaus on aiheuttanut paheksuntaa ja se on nähty hyökkäyksenä median vapautta vastaan.



Reuters vaatii maan hallitukselta kiireellistä korjausta tuomioon.