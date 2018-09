Ulkomaat

Israelilainen radioasema pyysi anteeksi soitettuaan Wagneria

Israelilainen radioasema on pyytänyt anteeksi, koska se soitti säveltäjä Richard Wagnerin https://www.is.fi/haku/?query=richard+wagnerin musiikkia.

