Ulkomaat

Autopommi räjähti Mogadishussa – ääri-islamistit ilmoittautuivat iskun toteuttajiksi

2.9. 14:26

Somalia Ainakin kolme ihmistä on kuollut autopommi-iskussa Somalian pääkaupungissa Mogadishussa. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut.

Viranomaisten mukaan itsemurhaisku oli kohdistettu alueen hallintorakennukseen. Kuolonuhrit olivat rakennuksen pääovilla olleita vartijoita.



Silminnäkijöiden mukaan rakennus tuhoutui räjähdyksessä, ja myös lähellä olleet rakennukset vahingoittuivat. Loukkaantuneiden joukossa on esimerkiksi läheisen oppilaitoksen opiskelijoita.



Ääri-islamistinen al-Shabaab on ilmoittautunut iskun tekijäksi. Ryhmittymän tavoitteena on syöstä Somalian nykyinen hallitus vallasta.



Viime vuoden lokakuussa Somaliassa tapahtui maan historian pahin terrori-isku. Tuolloin rekkaan pakatut pommit räjähtivät hotellin sisäänkäynnin liepeillä, ja yli 500 ihmistä kuoli.