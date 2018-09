Ulkomaat

Brasilian ex-presidentti Lulan uutta ehdokkuutta varjostavat synkät pilvet

Brasiliassa vaalituomioistuin on päättänyt, että maan entisen presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan presidenttiehdokkuus tulee mitätöidä. Brasilian presidentinvaalit pidetään lokakuussa.

