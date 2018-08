Ulkomaat

Kaksi loukkaantui puukkoiskussa Amsterdamin rautatieasemalla – poliisi ampui hyökkääjää





Kaksi ihmistä on loukkaantunut puukotuksessa Amsterdamin rautatieasemalla, Hollannin poliisi kertoo. Poliisi kertoo taltuttaneensa hyökkääjän ampumalla. Hyökkääjä ja puukotuksen uhrit on kuljetettu sairaalaan.Poliisi kertoo Twitterissä, että puukkoiskun motiivia tutkitaan. Mitään mahdollisuuksia ei tässä vaiheessa voida sulkea pois.Isku on aiheuttanut muutoksia liikenteelle rautatieasemalla ja sen läheisyydessä. Poliisin mukaan kaksi junalaituria on suljettu matkustajilta ja aseman edustalta lähtevä raitiovaunuliikenne ovat pysähdyksissä.Keskellä pääkaupunki Amsterdamia sijaitseva rautatieasema on vilkas liikenteen solmukohta, jonka läpi kulkee päivittäin noin 250000 matkustajaa.