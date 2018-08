Ulkomaat

Harvardin huippuyliopisto oikeuteen aasialaisten syrjinnästä – USA:n oikeusministeriö tukee kannetta

Yhdysvalloissa oikeusministeriö asettui tukemaan Harvardin yliopiston oikeuteen haastaneita syrjintäkanteessa, New York Times kertoi perjantaina.

Harvard on haastettu oikeuteen, koska sen on katsottu opiskelijavalinnoissaan syrjivän aasialaistaustaisia hakijoita verrattuna muihin etnisiin ryhmiin.Oikeusministeriön torstaina julkaisema lausunto katsoi, että Harvard käyttää hakuprosesseissaan epämääräistä hakijoiden pisteytystä, joka vähentää aasialaisamerikkalaisten mahdollisuutta tulla valituksi.Harvardin haastaneen SFFA-järjestön mukaan aasialaistaustaisten opiskelijoiden osuus olisi selvästi korkeampi, jos sisäänpääsy perustuisi pelkästään opintomenestykseen.Harvard on tiukasti torjunut syrjintäsyytökset.Oikeudenkäynti asiasta alkaa lokakuussa.