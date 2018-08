Brittipari kuoli mystisesti turistihotellissa – Telegraph: Samassa paikassa asuneilta löytyi kivulias bakteeri-infektio

Ulkomaat

Brittipari kuoli mystisesti turistihotellissa – Telegraph: Samassa paikassa asuneilta löytyi kivulias bakteeri

Yllä olevalla videolla kuolleen brittipariskunnan tytär kertoo tapahtumista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005802046.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005804108.html