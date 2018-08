Belgialaisen kellarin käsittämättömät julmuudet tulivat päivänvaloon 22 vuotta sitten – murhaajapedofiilin lähettämä kirje raivostutti omaiset

Ulkomaat

Belgialaisen kellarin käsittämättömät julmuudet tulivat päivänvaloon 22 vuotta sitten – murhaajapedofiilin läh

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005804442.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi uhria selvisi hengissä









Tapaus horjutti koko oikeusjärjestelmää





”Tämän sirkuksen on aika loppua”