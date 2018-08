Ulkomaat

Puolue nousi vastustamaan muumeja Ruotsissa: ”Poliittinen tahto on meidän puolellamme”

Virkistysalueelle muumeja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olemme enemmän kuin Skurberget-kysymys”





Muumimaailma jatkaa Karlstadin kanssa





https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005745033.html