Televisiotoimittaja tapettiin Meksikossa – jo kahdeksas surmattu journalisti tänä vuonna

30.8. 10:39

Televisiotoimittaja ammuttiin kuoliaaksi keskiviikkona Cancunin lomakohteessa Meksikossa, kertoo uhrin työnantaja Canal 10.

Kyseessä on jo kahdeksas Meksikossa tänä vuonna surmattu toimittaja.



Paikallismedian tietojen mukaan toimittaja ammuttiin, kun hän oli kävelemässä toisen miehen kanssa kaupungin keskustassa. Televisiokanava kertoo toimittajan perheen vahvistaneen kuoleman.



Huumeväkivallasta ja korruptiosta kärsivä Meksiko on maailman vaarallisimpia maita toimittajille. Viime vuonna maassa tapettiin 11 toimittajaa. Vuodesta 2000 lähtien maassa on tapettu yli sata toimittajaa, ja suurin osa rikoksista on jäänyt rankaisematta.



Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan viime vuonna enemmän toimittajia tapettiin vain sisällissotaa käyvässä Syyriassa.