Ulkomaat

Suomeen saapuva Ranskan presidentti Macron on vastaajasta riippuen törsäilijä tai tarkan markan mies

Karismaattinen nuori johtaja, joka edustaa Ranskaa maailmalla taiten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

26 000 euroa presidentin meikkeihin ja muu törsäily on suututtanut kansaa

Tiukka talouspolitiikka ja maahanmuutto Macronin suurina linjoina