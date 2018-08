Ulkomaat

YK huolissaan Syyrian siviileistä – 2,2 miljoonaa ihmistä vaarassa Assadin joukkojen hyökkäyksessä

Tiistaina kokoontuneen YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet kertovat olevansa huolissaan Syyrian siviileistä Idlibin maakunnassa.

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin keskushallinnon uskotaan valmistautuvan hyökkäämään Luoteis-Syyriassa sijaitsevaan Idlibiin, joka on Syyrian viimeinen kapinallisryhmien hallussa pitämä maakunta.



– Olemme havainneet hälyttäviä merkkejä lähestyvästä sotilaallisesta hyökkäyksestä Luoteis-Syyriassa. Sotilaallisella eskalaatiolla olisi katastrofaaliset seuraukset, kertoi Ruotsin edustaja Carl Skau.



Ranskan edustajan mukaan 2,2 miljoonaa ihmistä on hengenvaarassa hyökkäyksen alkaessa. YK:n humanitaaristen asioiden toimiston mukaan Luoteis-Syyrian humanitaarinen tilanne on huonontunut merkittävästi viime viikkojen aikana.