Ulkomaat

Sukellusvenemurhaaja Peter Madsen siirrettiin seksirikollisille tarkoitettuun vankilaan

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005786387.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jyllands-Postenin

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005799470.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005655736.html