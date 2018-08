Ulkomaat

IS tapasi Euroopan tunnetuimman poliittisen vangin äidin Krimillä: ”En usko, että mikään auttaa häntä enää”

Elokuun





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heinäkuussa









Sisäinen

En usko, että mikään auttaa häntä enää.





Ljudmila

https://www.is.fi/haku/?query=paolo+coelhoa