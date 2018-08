Ulkomaat

Kielletyn suhteen yksityiskohdat hätkähdyttivät – Ranskan presidenttiparin rakkaustarina on poikkeuksellinen





Tietysti se näkyy aamiaispöydässä; minulla on ryppyni, mutta hän on siloposkinen.









Heillä oli kahdenkeskisiä tapaamisia jo silloin, kun Emmanuel oli vasta viisitoistavuotias.

Pikkuhiljaa aloin olla myyty hänen älykkyydestään. Hän ei ollut kuten muut.