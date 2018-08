Jacksonvillen joukkoampumisen äänet kuuluivat suorassa lähetyksessä – varoitus: video saattaa järkyttää herkimpiä

Ulkomaat

Jacksonvillen joukkoampumisen äänet kuuluivat suorassa lähetyksessä – varoitus: video saattaa järkyttää herkim

Video on nähtävissä jutun yläosassa. Varoitus: videon äänet saattavat järkyttää herkimpiä.

Floridan Jacksonvillessa sunnuntaina tapahtunut joukkoampuminen on vaatinut useiden ihmisten hengen. Jacksonville Landing -nimisessä ostos- ja viihdekeskuksessa oli ampumisen käynnistyessä meneillään Madden NFL 19 -videopeliturnaus, jonka pelejä lähetettiin suorana verkkoon.Suorasta lähetyksestä on julkaistu tallenne, jolla kuuluu ampumisen ääniä ja ihmisten kauhunhuutoja.Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan kuolleita on ainakin neljä ja loukkaantuneita 11. Poliisi ei ole toistaiseksi vahvistanut tietoja, mutta on puhunut useista kuolonuhreista.Poliisi kertoi yhden epäillyn kuolleen. Heti ei ollut tietoa, oliko ampujia useampia.