Ulkomaat

Joukkoampuminen pelitapahtumassa Floridan Jacksonvillessa – poliisi: useita kuolonuhreja

Yhden ammuskelusta epäillyn kerrotaan kuolleen tapahtumapaikalla, mutta toistaiseksi on epäselvää, onko epäiltyjä vielä enemmän. Poliisi on kehottanut ihmisiä pysymään poissa alueelta.

