Voimakas maanjäristys koetteli Irania – ainakin yksi kuollut

Irania on ravisuttanut voimakas maanjäristys, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuskeskus. Keskuksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 6,0, ja se tapahtui Iranin länsiosassa lähellä Irakin rajaa.Paikallisen median mukaan järistyksessä on kuollut yksi ja loukkaantunut ainakin 90 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP.Järistys oli 26 kilometrin päässä Javanrudin kaupungista Kermanshahin maakunnassa, keskus kertoo. Paikallisten toimittajien mukaan Javanrudiin on avattu kriisikeskus järjestelemään hätätoimenpiteitä. Keskuksen mukaan jälkijäristyksiä on ollut useita.Iran sijaitsee lähellä Euraasian ja Arabian mannerlaattojen liitoskohtaa, joten siellä on usein maanjäristyksiä.marraskuussa Iranin Kermanshahin maakunnassa kuoli 620 ihmistä, kun sitä ravisutti maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,3. Lisäksi Irakin puolella kuoli kahdeksan ihmistä.Iranissa Bamissa vuonna 2003 tapahtuneessa maanjäristyksessä kuoli ainakin 31 000 ihmistä. Iranissa on koettu erityisen tuhoisia järistyksiä myös vuosina 2005 ja 2012. Vuoden 2005 järistyksessä kuoli yli 600 ja vuoden 2012 järistyksessä noin 300 ihmistä.Juttua muokattu 26. elokuuta kello 06.07: päivitetty loukkantuneiden määrä ja lisätty tieto kuolonuhrista.