Hirmumyrsky on heikentynyt Havaijilla – rankkasateiden odotetaan yltyvän

25.8. 6:35

Hätätilaviraston edustajan mukaan rankkasateita on luvassa vielä 48–72 tunnin ajan.

Hurrikaani Lane on tuonut Havaijille rankkasateita ja sateiden odotetaan vain yltyvän, kertoo muun muassa Washington Post. Viranomaisten mukaan tulvat ja maanvyörymät ovat tällä hetkellä saaren suurin uhka. Hurrikaani Lane on alennettu ykkösluokan hurrikaaniksi, kertoo uutistoimisto AFP. Pelkona kuitenkin on, että hidastunut hurrikaani ehtii tuoda mukanaan vieläkin enemmän sateita.



Hätätilaviraston edustajan mukaan rankkasateita on luvassa vielä 48–72 tunnin ajan.



Osassa saarta vettä on tullut jopa reilut 787 millimetriä.



Punaisen ristin edustajan mukaan yli 2 000 ihmistä on hätämajoituksessa 45 evakuointikeskuksessa.