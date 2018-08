Ulkomaat

Video: Ärhäkkä varis jahtasi moottori­pyöräilijöitä Australiassa – "hyökkäilykausi" käynnistyi tänä vuonna

Australiassa eletään parhaillaan isohuiluvaristen pesimäaikaa, joka kestää tyypillisesti elokuun loppupuolelta lokakuulle. Paikallisten suussa kyseinen aikajakso tunnetaan ”varisten hyökkäilykautena”, sillä tuolloin lajin urokset saattavat puolustaa ärhäkästi reviiriään hyökkäilemällä ihmisten kimppuun.Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä levinnyt video, jolla isohuiluvaris hyökkäilee sitkeästi kahden moottoripyöräilijän kimppuun maantiellä. Video on Daily Mailin mukaan kuvattu kypärään kiinnitetyllä kameralla jo neljä vuotta sitten, mutta se havainnollistaa hyvin, mistä on kyse.Viime vuonna hyökkäilykauden kerrottiin olleen erityisen paha, ja muun muassa hyökkäysten aiheuttamien silmävammojen kerrottiin lisääntyneen. Tänä vuonna Australian lintujentutkimusyhdistys tiedotti kauden alkaneen etuajassa, jo heinäkuun puolella.Yhdistyksen keräämien hyökkäyshavaintojen määrä heinäkuun alkupuolelta lähtien on tällä hetkellä 328 kappaletta. Varsinkin pyöräilijät vaikuttavat olevan varisten silmissä uhkaavia, sillä erityisesti heitä on joutunut hyökkäysten kohteeksi.Australiassa varisten hyökkäilykausi näkyy muun muassa kaduille pystytettyinä varoituskyltteinä ja sosiaalisessa mediassa jaettuina suojautumisvinkkeinä.