Ulkomaat

Saksassa metsäpaloja sammuttavia palomiehiä uhkaavat liekkien lisäksi sodan ajan ampumatarvikkeet

Saksassa Berliinin lähistöllä sammutetaan laajaa metsäpaloa, jonka tieltä on evakuoitu satoja ihmisiä. Osa heistä pääsi palaamaan kotiin perjantaina iltapäivällä. Paloalue on noin 400 hehtaaria.