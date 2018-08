Ulkomaat

Metsäpalojen savu ulottuu jo Berliiniin – kolmesta kylästä evakuoitu satoja ihmisiä

24.8. 15:34

Metsäpalot roihusivat perjantaiaamuna noin 50 kilometrin päässä Saksan pääkaupungin rajoista.

Saksassa metsäpalojen savu on levinnyt eteläiseen Berliiniin, kertoo Berliner Zeitung. Lehden mukaan pelastuslaitos kehottaa asukkaita pitämään asuntojensa ikkunat ja ovet suljettuina.



Nopeasti leviävät metsäpalot roihusivat aamulla noin 50 kilometrin päässä pääkaupungin rajoista. Potsdamin kaupungin eteläpuolella riehuva palo on levinnyt perjantaiaamuna 400 hehtaarin alalle.



Märkische Allgemeine -sanomalehden mukaan palon takia on evakuoitu noin 600 ihmistä, jotka ovat paenneet kodeistaan kotieläimiensä ja tärkeimpien tavaroidensa kanssa. Metsäpalon vuoksi evakuoidut kolme kylää ovat Tiefenbrunnen, Klausdorf ja Frohnsdorf, lehti kertoo.



Lehtien mukaan kuivuus on vauhdittanut palon leviämistä. Useita satoja palomiehiä on hälytetty sammuttamaan paloa.